Alperen Şengün Türk spor tarihine geçti: 5 yıl için 185 milyon dolar!

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, sözleşme yeniledi. 5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız basketbolcu, Houston Rockets'tan toplam 185 milyon dolar kazanacak. Alperen bu sözleşmeyle NBA tarihinde en yüksek kontrat imzalayan Türk oyuncu oldu. İşte detaylar.
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün takımı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Milli basketbolcu ESPN'de yer alan habere göre yeni anlaşmasında 5 yıl için toplamda 185 milyon Dolar kazanacak.
Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yıl da opsiyon bulunacak.
Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.
Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Alperen Şengün, 2021'de 16. sıradan seçilerek NBA'e adım attı.
Üç sezonda Houston Rockets forması giyen Alperen, toplamda 210 maçta mücadele etti.
Bu karşılaşmaların 148'inde ilk 5'te yer alan Şengün, ortalama 27.2 dakika süre alarak 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.