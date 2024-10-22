Alperen Şengün Türk spor tarihine geçti: 5 yıl için 185 milyon dolar!

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, sözleşme yeniledi. 5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız basketbolcu, Houston Rockets'tan toplam 185 milyon dolar kazanacak. Alperen bu sözleşmeyle NBA tarihinde en yüksek kontrat imzalayan Türk oyuncu oldu. İşte detaylar.

1 /8 NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün takımı ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

2 /8 Milli basketbolcu ESPN'de yer alan habere göre yeni anlaşmasında 5 yıl için toplamda 185 milyon Dolar kazanacak.

3 /8 Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yıl da opsiyon bulunacak.



4 /8 Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.



5 /8 Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.



6 /8 Alperen Şengün, 2021'de 16. sıradan seçilerek NBA'e adım attı.

7 /8 Üç sezonda Houston Rockets forması giyen Alperen, toplamda 210 maçta mücadele etti.

