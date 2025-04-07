Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün’ün dudağı patladı! Green’in sert faulü gündem oldu | VİDEO

Alperen Şengün’ün dudağı patladı! Green’in sert faulü gündem oldu | VİDEO

10:417/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Houston Rockets’ın Golden State Warriors’ı 106-96 yendiği maçta Alperen Şengün, double-double performansıyla parladı. Draymond Green’in sert müdahalesiyle dudağı patlayan milli yıldız, ayakta alkışlanırken rakibine sportmenlik dışı faul çalındı. İşte detaylar.

NBA Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.


Rockets, ilk yarısını 51-50 önde tamamladığı maçı 106-96 kazanıp rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.


Houston Rockets ise üst üste üçüncü galibiyetini alırken Alperen Şengün maçı double-double ile tamamladı. Milli basketbolcu 33 dakika sahada kaldı, 19 sayı ve 14 ribauntla oynadı.


Maçın üçüncü çeyreğinde Alperen Şengün, Draymond Green'le girdiği bir pozisyonda yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı.


Hakemler, sert müdahale sonrası Green'e hücum faul verirken incelemenin ardından sportmenlik dışı faul çalındı.


Faulün ardından Alperen Şengün dudağında kanama meydana geldi.


ALPEREN ŞENGÜN FAUL VİDEO

#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Golden State Warriors
#Green

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat'ın yerine Gönül Dağı'ndan sevilen oyuncuya başrol teklif edildi! Yeni kadın başrol kim olacak?