Alvaro Morata’dan şok açıklama: “Sakatlık numarası yapacaktım”

Yaşadığı psikolojik baskının fiziksel etkilerine de değinen Morata, "Vücudunuzda birçok şey hissediyorsunuz ama nedenini ya da nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Bacaklarınız ağrıyor, göğsünüz daralıyor, nefes alamıyorsunuz. Uyumaktan ve uyanamamaktan korkuyordum. Her şeyden korkuyordum." dedi.



