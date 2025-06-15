Alvaro Morata’dan şok açıklama: “Sakatlık numarası yapacaktım”

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki forvet, EURO 2024 öncesinde yoğun eleştiriler ve psikolojik baskılar nedeniyle sakatlık numarası yaparak turnuvadan çekilmeyi düşündüğünü itiraf etti.
Kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata kariyerine dair önemli detayları belgeselinde anlattı.
Yıldız futbolcunun kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları anlattığı "Morata: Kim Olduğumu Bilmiyorlar" adlı belgeselde, İspanyol forvetin maruz kaldığı yoğun eleştiriler ve bunun etkilerine dikkat çekildi.
Belgeselde Alvaro Morata'nın EURO 2024'e dair itirafı öne çıktı. "Birçok korkunç ve kendimi yok edici düşüncem vardı" diyen İspanyol forvet, "Kafamdan sakatlık numarası yapmak geçti. Böylece Avrupa Şampiyonası'na gitmek zorunda kalmayacaktım." ifadelerini kullandı.
Morata: Her şeyden korkuyordum
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin kendisini kadroda tutmak için önemli bir rol oynadığını belirten Morata, "Takımın liderliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu bana o dönemde çok ihtiyaç duyduğum değeri ve motivasyonu verdi." dedi.
EURO 2024 boyunca takım arkadaşları Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, Mikel Oyarzabal ve Alex Remiro'nun da desteğini hissettiğini söyleyen futbolcu, özellikle Oyarzabal ve Remiro ile birlikte çıktığı golf turlarını bir tür terapi olarak tanımladı.
Yaşadığı psikolojik baskının fiziksel etkilerine de değinen Morata, "Vücudunuzda birçok şey hissediyorsunuz ama nedenini ya da nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Bacaklarınız ağrıyor, göğsünüz daralıyor, nefes alamıyorsunuz. Uyumaktan ve uyanamamaktan korkuyordum. Her şeyden korkuyordum." dedi.
İspanya Milli Takımı'nda Morata belirsizliği
Öte yandan Morata, EURO 2024'te zafere ulaştığı İspanya Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili de belirsiz konuştu.
Deneyimli futbolcu, Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e karşı kaçırdığı penaltının ardından milli takım kariyerini sorgulamaya başladığını belirtti.
Ara transfer döneminde katıldığı Galatasaray formasıyla sezonu tamamlayan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple yarım sezon daha anlaşması bulunuyor.