Alvaro Morata'nın yeni imajı gündem oldu: "Recep İvedik'in bile daha iyiydi"

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Morata'nın imaj değişikliği ise dikkatlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İspanyol golcünün yeni tarzı için çarpıcı ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Tesisleri'nde son antrenmanını tamamladı ve kampa girdi.
Sakatlığını atlatan İspanyol yıldız Alvaro Morata antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
SAÇLARI SARIYA BOYATTI
32 yaşındaki yıldız isim Alvaro Morata'nın imaj değişikliğine gittiği görüntülendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İspanyol golcünün yeni tarzı için çarpıcı ifadeler kullandı.
"Galatasaray'a gelenler sözleşmesinde saç maddesi mi var?
"Recep İvedik'in saçı bile daha iyidi..."
"Morata, Icardi olmuş"