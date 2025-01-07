Anadolu Efes'in yeni hocası belli oldu

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Luca Banchi'nin getirildiğini açıkladı.
Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Luca Banchi'nin getirildiğini duyurdu.
Bir süredir başantrenörlük görevinde bulunan Tomislav Mijatovic'in ise yardımcı antrenör olarak görevini sürdüreceği açıklandı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık!
15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."
LUCA BANCHİ KİMDİR?
Son olarak Bologna'yı çalıştıran İtalyan çalıştırıcı, kariyerinde Montepaschi Siena, Brose Bamberg ve Olimpia Milano‘yla da EuroLeague sahnesinde yer alırken geçtiğimiz sezon bir dönem yılın koçu adayları arasında gösteriliyordu. 2021 yılından bu yana ise Letonya Milli Takımı’nı çalıştıran Luca Banchi, 2023 FIBA Dünya Kupası’nın en iyi koçu seçilmişti. İtalyan çalıştırıcı, ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Letonya’yı 5. sıraya taşımıştı.