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Spor

Ancelotti'nin Arda Güler kararını İspanyollar duyurdu: 'Feda edilecek'

Haber Merkezi
10:38 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:54 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Real Madrid, Stuttgart ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde İspanyol basını, Ancelotti'nin Arda Güler kararını açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla resmen başlıyor.

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı bu akşam konuk edecek.

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Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

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Ayrıca bu önemli mücadele gözler milli yıldızımız Arda Güler'in üstünde olacak.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Stuttgart ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

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Ancelotti toplantıda şu ifadeleri kullandı:

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"Sorunun ne olduğunu araştırdık ama bu bizim elimizde değil. Sorun takvim. Şampiyonlar Ligi artık yeni ve nasıl işleyeceğini bilmiyoruz."

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"Benim isteğim, müsabakaları daha cazip hale getirmek için maç sayısını artırmayı düşünmeyi bırakmalarıdır."

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İspanyol basını, Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili verdiği kararı da açıkladı.

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Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti, LaLiga'daki son maçta ilk 11'de oynattığı Arda'yı Stuttgart maçında yedek bırakacak. 

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Haberde şu ifadeler kullanıldı:

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"Bu maç için İtalyan hoca mümkün olan en iyi 11'le başlayacak."

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"Ancelotti bir kez daha Rodrygo'yu tercih edecek. Bunun için Arda Güler feda edilecek."

#Real Madrid
#Arda Güler
#Ancelotti
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