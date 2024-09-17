Ancelotti'nin Arda Güler kararını İspanyollar duyurdu: 'Feda edilecek'

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Real Madrid, Stuttgart ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde İspanyol basını, Ancelotti'nin Arda Güler kararını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla resmen başlıyor.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ı bu akşam konuk edecek.
Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Ayrıca bu önemli mücadele gözler milli yıldızımız Arda Güler'in üstünde olacak.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Stuttgart ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.
Ancelotti toplantıda şu ifadeleri kullandı:
"Sorunun ne olduğunu araştırdık ama bu bizim elimizde değil. Sorun takvim. Şampiyonlar Ligi artık yeni ve nasıl işleyeceğini bilmiyoruz."
"Benim isteğim, müsabakaları daha cazip hale getirmek için maç sayısını artırmayı düşünmeyi bırakmalarıdır."
İspanyol basını, Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili verdiği kararı da açıkladı.
Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti, LaLiga'daki son maçta ilk 11'de oynattığı Arda'yı Stuttgart maçında yedek bırakacak.
Haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Bu maç için İtalyan hoca mümkün olan en iyi 11'le başlayacak."
"Ancelotti bir kez daha Rodrygo'yu tercih edecek. Bunun için Arda Güler feda edilecek."