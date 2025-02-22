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Anderlecht maçında rotasyon yapmamıştı! Mourinho'nun kararının perde arkası ortaya çıktı

Anderlecht maçında rotasyon yapmamıştı! Mourinho'nun kararının perde arkası ortaya çıktı

09:2822/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'nin, ilk maçtaki 3-0'lık galibiyete rağmen rotasyonsuz sahaya çıkması merak konusu olmuştu. Jose Mourinho'nun bu kararının arkasında yatan neden belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, 3-0 ve 2-2'lik skorlarla Anderlecht'i eledi. Sarı-lacivertlilerin büyük avantajla çıktığı rövanş maçında Jose Mourinho'nun rotasyonu tercih etmemesi dikkat çekmişti.

Jose Mourinho'nun bu kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Mourinho tamamen Galatasaray derbisini düşünerek Anderlecht maçında rotasyona gitmedi.

Rotasyon yapmanın derbi öncesinde takımın ritmini etkileyebileceğini düşünen Portekizli teknik adam, Anderlecht karşılaşmasına ideal 11'le çıktı.


Fenerbahçe pazartesi günü oynanacak derbiye kadar çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamayacak. Anderlecht karşısında rotasyona gitmeyen Mourinho'nun Anderlecht maçında derbinin hazırlığını da yaptığı belirtildi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Anderlecht

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