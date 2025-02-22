Anderlecht maçında rotasyon yapmamıştı! Mourinho'nun kararının perde arkası ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'nin, ilk maçtaki 3-0'lık galibiyete rağmen rotasyonsuz sahaya çıkması merak konusu olmuştu. Jose Mourinho'nun bu kararının arkasında yatan neden belli oldu.

1 /4 UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, 3-0 ve 2-2'lik skorlarla Anderlecht'i eledi. Sarı-lacivertlilerin büyük avantajla çıktığı rövanş maçında Jose Mourinho'nun rotasyonu tercih etmemesi dikkat çekmişti.

2 /4 Jose Mourinho'nun bu kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, Mourinho tamamen Galatasaray derbisini düşünerek Anderlecht maçında rotasyona gitmedi.

3 /4 Rotasyon yapmanın derbi öncesinde takımın ritmini etkileyebileceğini düşünen Portekizli teknik adam, Anderlecht karşılaşmasına ideal 11'le çıktı.

