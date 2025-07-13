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Ankara Keçiörengücü’nden transfer şov: İki ismi renklerine bağladı

Ankara Keçiörengücü’nden transfer şov: İki ismi renklerine bağladı

12:0713/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselme hedefiyle sezona hazırlanan Ankara Keçiörengücü, transferde hız kesmiyor. Başkent ekibi son olarak Iğdır FK’da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile 2 yıllık, Bandırmaspor’dan ayrılan 36 yaşındaki Mozambikli stoper Mexer (Edson André Sitoe) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ve stoper Mexer'i kadrosuna kattığını duyurdu.


Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre mor-beyazlı takım, son olarak Iğdır FK'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı 2 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı.


Ankara Keçiörengücü, ayrıca son olarak Bandırmaspor'da forma giyen defans oyuncusu Mexer (Edson Andre Sitoe) ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.


Açıklamada, iki futbolcu için, "Kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

#Keçiörengücü
#Mexer
#İbrahim Akdağ
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