Antalyaspor golcüsünü buldu! Alex de Souza ilk Fenerbahçe transferini yapıyor

Teknik direktörlük görevine Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’yı getiren Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı çalıştırıcı eski takımı Fenerbahçe’den ilk transferini gerçekleştirmek için harekete geçti. Antalyaspor, sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusunu transfer listesinin en başına yazdı. Detaylar haberimizde.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’da transferde sıcak günler yaşanıyor.
Alex de Souza’nın raporu doğrultusunda takıma takviyeler yapacak olan kırmızı-beyazlılar Fenerbahçe’nin golcüsüne talip oldu.
Antalyaspor, Umut Nayir'in transferi için görüşmelerde bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezonda kadrosunda görmek istediği oyuncu için bu kez daha istekli.
Alex de Souza'nın pivot özellikli bir oyuncu istemesi sebebiyle Antalyaspor yönetimi, milli futbolcuyu forvet transferi için listenin en başına yazdı.
Henüz maddi şartlarda anlaşamayan taraflar görüşmelerini sürdürüyor.
Konyaspor'un da istediği futbolcunun Antalya'da forma giymek istediği ancak maddi şartların olgunlaşmasını beklediği aktarıldı.
Geçen sezon Süper Lig’de 31 maça çıkan tecrübeli golcü 5 gol 1 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 900 bin euro.