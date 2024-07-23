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Spor

Antalyaspor golcüsünü buldu! Alex de Souza ilk Fenerbahçe transferini yapıyor

14:27 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 14:32 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Teknik direktörlük görevine Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’yı getiren Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı çalıştırıcı eski takımı Fenerbahçe’den ilk transferini gerçekleştirmek için harekete geçti. Antalyaspor, sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusunu transfer listesinin en başına yazdı. Detaylar haberimizde.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’da transferde sıcak günler yaşanıyor.


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Alex de Souza’nın raporu doğrultusunda takıma takviyeler yapacak olan kırmızı-beyazlılar Fenerbahçe’nin golcüsüne talip oldu.


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Antalyaspor, Umut Nayir'in transferi için görüşmelerde bulunuyor. 

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Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezonda kadrosunda görmek istediği oyuncu için bu kez daha istekli.


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Alex de Souza'nın pivot özellikli bir oyuncu istemesi sebebiyle Antalyaspor yönetimi, milli futbolcuyu forvet transferi için listenin en başına yazdı.


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Henüz maddi şartlarda anlaşamayan taraflar görüşmelerini sürdürüyor.

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Konyaspor'un da istediği futbolcunun Antalya'da forma giymek istediği ancak maddi şartların olgunlaşmasını beklediği aktarıldı.

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Geçen sezon Süper Lig’de 31 maça çıkan tecrübeli golcü 5 gol 1 asist kaydetti. 

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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 900 bin euro.


#Antalyaspor
#Alex de Souza
#Fenerbahçe
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