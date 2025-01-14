Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi başlıyor

Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 5-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrasında, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı.
Akdeniz ekibinde Bülent Uygun ve Emre Belözoğlu'nun adı ön plana çıkıyordu.
Fakat yönetim kurulu oylaması sonrasında Emre Belözoğlu'nda karar kılındı.
44 yaşındaki teknik adamla görüşme yapan Antalyaspor, prensip anlaşmasına vardı.
Antalya'ya davet edilen Emre Belözoğlu'nun bu akşam şehre gidererek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Antalyaspor'un Emre Belözoğlu'nu tercih etmesinin nedenlerinden birisi de, hocanın transfer bağlantıları.
Akdeniz ekibi, özellikle büyük kulüplerle arası iyi olan ve daha önce de Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük yapmış olan Emre Belözoğlu'nun bu iletişim ağından da faydalanmak istiyor.