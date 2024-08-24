Anwar El Ghazi gönülleri fethetti! Gazzeli çocuklar için anlamlı bağış

Ancak El Ghazi, 1 Kasım'da "İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, Müslüman karşıtlığına, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım." şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz 05 futbolcunun sözleşmesini feshetmişti. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, bunun üzerine kulübe dava açmıştı.