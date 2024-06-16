Arabistan’dan sürpriz teklif: Vitor Pereira Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Rade Krunic hangi takımlarda oynadı?

Rade Krunić, profesyonel futbol kariyerine 2008 yılında Bosna-Hersek'in yerel takımlarından FK Sutjeska Foča’da başladı. Burada üç yıl boyunca forma giydi ve genç yaşına rağmen takımının önemli oyuncularından biri oldu.



