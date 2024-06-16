Arabistan’dan sürpriz teklif: Vitor Pereira Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Fenerbahçe’de iki dönem teknik direktörlük yapan Vitor Pereira sarı-lacivertli yıldız futbolcuya talip oldu. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab’ı çalıştıran Pereira, Al-Fahya’nın da istediği oyuncu için talimat verdi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen o yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab da talip oldu.
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.
6 milyon euro piyasa değeri olan oyuncunun Arabistan’a transferine sıcak bakılıyor.
Rade Krunic hangi takımlarda oynadı?
Rade Krunić, profesyonel futbol kariyerine 2008 yılında Bosna-Hersek'in yerel takımlarından FK Sutjeska Foča’da başladı. Burada üç yıl boyunca forma giydi ve genç yaşına rağmen takımının önemli oyuncularından biri oldu.
2013 yılında Sırbistan’ın Donji Srem kulübüne transfer olan Rade Krunić, burada da başarılı bir performans sergiledi.
Rade Krunić, 2014 yılında Borac Čačak’a transfer oldu. Burada geçirdiği sezonda 26 maça çıktı ve 3 gol attı.
2015 yılında İtalyan Serie A takımlarından Empoli’ye transfer olan Krunić, burada kariyerinin en önemli dönemlerinden birini geçirdi.
Empoli’de dört sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Krunić, 116 maçta görev aldı ve 13 gol kaydetti.
2019 yılında İtalyan futbolunun devlerinden AC Milan’a transfer olan Rade Krunić, burada da başarılı bir performans sergiledi.
Milan formasıyla ilk sezonunda 26 maça çıkan Krunić, takımının Serie A’da ve Avrupa kupalarında başarılı olmasına katkıda bulundu.