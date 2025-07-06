Arda Güler Dortmund maçında şov yaptı: İspanyollar gazeteye ne yazacağını şaşırdı

Marca: "Uzun bir ataktan sonra servis Arda Güler'den geldi. Beyaz takımın oyununu organize etme görevini ciddiye aldı ve her yönüyle gelişiyor. Topsuz oyunda organize oluyor, kendisine güvenerek topu yönetiyor (yarım saat içinde sadece bir top kaybetti) ve oyunun yükünü hafifletmek için kendini sunuyor."