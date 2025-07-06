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Arda Güler Dortmund maçında şov yaptı: İspanyollar gazeteye ne yazacağını şaşırdı

Arda Güler Dortmund maçında şov yaptı: İspanyollar gazeteye ne yazacağını şaşırdı

Haber Merkezi
10:216/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Karşılaşmada 90 dakika süre alan Arda Güler 2 asist yaptı. Milli oyuncu için İspanyol basını övgü dolu sözler kullandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Borussia Dortmund’u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselirken, milli oyuncu Arda Güler, yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maçın ardından Arda ile ilgili önemli açıklamalar yaprı. Alonso, şu ifadeleri kullandı:

"Bence başardı. İlk yarıda stoperlere katıldı ve ikinci yarıda da katıldı, iyi bir ayağı var, şutu var ve orada tehlikeli."

"Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Geliştirmesi gereken şeyler var ama oynadıkça daha iyi olacak."

Karşılaşma sonrasında İspanyol basını, Arda Güler için övgü dolu sözler kullandı.

İşte Arda için yazılan yazılar;

Marca: "Uzun bir ataktan sonra servis Arda Güler'den geldi. Beyaz takımın oyununu organize etme görevini ciddiye aldı ve her yönüyle gelişiyor. Topsuz oyunda organize oluyor, kendisine güvenerek topu yönetiyor (yarım saat içinde sadece bir top kaybetti) ve oyunun yükünü hafifletmek için kendini sunuyor."

Diario AS: "Arda Güler, saf bir orta saha oyuncusu olarak rolünde giderek daha rahat. Hatta top almak için orta saha çizgisine kadar indiği görüldü. Ve buna inkar edilemez bireysel kalitesini de ekledi. Ceza sahasına yakın, zehir gibi."

Mundo Depotvio: "Arda Güler'in kramponunda bir eldiven var."

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