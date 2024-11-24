Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler ilk 11'de! Leganes - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler ilk 11'de! Leganes - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18:5224/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanya LaLiga 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler, Leganes maçına ilk 11'de başlayacak. Peki Leganes - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Madrid, İspanya LaLiga 14. haftasında deplasmanda Leganes ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Real Madrid'in Leganes maçı ilk 11'i belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler, Leganes maçına ilk 11'de başlayacak.

REAL MADRİD'İN LEGANES MAÇI İLK 11'İ.

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Leganes-Real Madrid maçı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

#Real Madrid
#Leganes
#LaLiga

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu