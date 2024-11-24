Arda Güler ilk 11'de! Leganes - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya LaLiga 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler, Leganes maçına ilk 11'de başlayacak. Peki Leganes - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Real Madrid, İspanya LaLiga 14. haftasında deplasmanda Leganes ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Real Madrid'in Leganes maçı ilk 11'i belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler, Leganes maçına ilk 11'de başlayacak.
REAL MADRİD'İN LEGANES MAÇI İLK 11'İ.
LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Leganes-Real Madrid maçı saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.