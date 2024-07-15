Arda Turan Fenerbahçe'den iki futbolcuyu çok istiyor

Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in yeni ekibi, Fenerbahçe forması giyen iki oyuncu için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

1 / 9 Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2 / 9 Eflatun-sarılılar, teknik direktör Arda Turan'ın raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor.

3 / 9 Eyüpspor, gözünü Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan iki oyuncuya dikti.

4 / 9 Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuların başında gelen Luan Peres ve Ryan Kent ile görüşme gerçekleştirildi.

5 / 9 Yapılan görüşmeler sonucunda Ryan Kent, Eyüpspor'un teklifini reddetti ve görüşmeler sonlandı.

6 / 9 Luan Peres'de ise durum farklı. Brezilyalı stoper yeni sezonda sarı-lacivertlilerde kalmayı düşünmüyor.

7 / 9 29 yaşındaki stoper Eyüpspor'un yapmış olduğu teklifi değerlendirme kararı aldı.



8 / 9 İki kulüp arasında ilerleyen günlerde yapılacak görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.