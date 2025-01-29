Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Turanlı Eyüpspor Shakhtar Donetsk'in yıldızını transfer etti

Arda Turanlı Eyüpspor Shakhtar Donetsk'in yıldızını transfer etti

18:0229/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer döneminde yıldız isimde mutlu sona ulaştı. Eflatun-sarılılar, Shakhtar Donetsk forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor.

Eflatun-sarılı ekip, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı, orta saha oyuncusu Taras Stepanenko'yu kadrosuna kattı.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2010-11 sezonundan beri Ukrayna ekibinin formasını terletiyor. 

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bugün Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Ukrayna ekibinin formasını son kez terletecek.

1,5 yıllık anlaşmaya varılan Stepanenko, yarın sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan İstanbul ekibi, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

#Eyüpspor
#Taras Stepanenko
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı: İşte Türkiye ve Yunanistan'ın sırası!