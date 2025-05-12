Avrupa devinin Yusuf Akçiçek için yaptığı teklif ortaya çıktı: Fenerbahçe'nin yanıtı belli oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın devlerinin radarına girmiş durumda. Hatta 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalanlar da oldu. İşte Yusuf Akçiçek'e yapılan teklif ve Fenerbahçe'nin verdiği yanıt...

1 /12 Fenerbahçe'yi hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

2 /12 Sarı lacivertli ekipte ayrılacak oyuncuların sayısının bir hayli fazla olması dikkat çekiyor.

3 /12 Bu oyunculardan bazılarına da teklifler gelmeye başladı.

4 /12 Fenerbahçe'de sezonun dikkat çeken oyuncularının başında Yusuf Akçiçek var.

5 /12 19 yaşındaki stoper, Jose Mourinho'nun verdiği şansı çok iyi değerlendirdi.

6 /12 A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın da radarına girdi.

7 /12 Genç oyuncu için en istekli kulüp ise Marsilya.

8 /12 A Spor'un haberine göre; Fransız kulübü, Fenerbahçe yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

9 /12 Marsilya'nın Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye bonuslar dahil 15 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edildi.

10 /12 Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro bonservis ücreti beklediği kaydedildi.

11 /12 Sezon sonunda her iki kulübün tekrardan masaya oturması bekleniyor.