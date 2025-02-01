Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa'nın devleri Alexander Djiku'nun peşinde: Fenerbahçe'ye yapılan teklif ortaya çıktı

Avrupa'nın devleri Alexander Djiku'nun peşinde: Fenerbahçe'ye yapılan teklif ortaya çıktı

Ömer Çelikbaşlı
11:471/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Alexander Djiku'ya teklifler yağıyor. Sarı lacivertli takım, Djiku için gelen bu teklifleri değerlendirmeye aldı. Ayrıca Alexander Djiku için Fenerbahçe'ye yapılan tekliflerin detayları da belli oldu.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe'de, gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayı doğrultusunda çalışmalar yapan sarı lacivertli takımda, bir ayrılık yaşanabilir.

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya adet teklif yağıyor.

Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki stoper için gelen bu teklifleri değerlendirmeye aldı.

Rennes, Marsilya ve Villarreal'den sonra Lazio da Alexander Djiku için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Alexander Djiku için Fenerbahçe'ye yapılan teklifler 5 milyon euro civarında.

Sarı lacivertliler bu rakamın biraz daha yükselmesini bekliyor.

Alexander Djiku bu sezon 26 karşılaşmada süre aldı.

#Fenerbahçe
#Alexander Djiku
#Fenerbahçe transfer haberleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalında yayınlandı! Sağlık Bakanlığı iller arası atama tayin sonuçları isim listesi 2025