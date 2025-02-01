Avrupa'nın devleri Alexander Djiku'nun peşinde: Fenerbahçe'ye yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Alexander Djiku'ya teklifler yağıyor. Sarı lacivertli takım, Djiku için gelen bu teklifleri değerlendirmeye aldı. Ayrıca Alexander Djiku için Fenerbahçe'ye yapılan tekliflerin detayları da belli oldu.

1 /8 Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe'de, gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

2 /8 Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayı doğrultusunda çalışmalar yapan sarı lacivertli takımda, bir ayrılık yaşanabilir.

3 /8 Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya adet teklif yağıyor.

4 /8 Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki stoper için gelen bu teklifleri değerlendirmeye aldı.

5 /8 Rennes, Marsilya ve Villarreal'den sonra Lazio da Alexander Djiku için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

6 /8 Alexander Djiku için Fenerbahçe'ye yapılan teklifler 5 milyon euro civarında.

7 /8 Sarı lacivertliler bu rakamın biraz daha yükselmesini bekliyor.