Ayrılık resmiyet kazandı: Beşiktaş’ta yıldız futbolcu Avusturya kampına götürülmedi

Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile’nin sözleşmesini feshettikten sonra 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusuyla da vedalaşmak için görüşmelere hız verdi. Avusturya kampına götürülmeyen futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş, İtalyan golcü Immobile'nin ardından Alex Oxlade-Chamberlain'in de sözleşmesini feshetmek istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı kulüp İngiliz oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşmaması üzerine orta yolu bularak kendisiyle vedalaşmanın planlarını yapıyor.
Haberin detayında, Chamberlain'in maaş ve imza parasıyla birlikte 3.2 milyon Euro'yu bulan tazminatının büyük bir bölümünü istediği vurgulanırken Beşiktaş yönetiminin ise rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
Sakatlığı da bulunan 31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın sezon öncesi Avusturya kampına götürülmedi.
Beşiktaş'ın 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz sezon 20 kez siyah-beyazlı formayı terletirken sezonu Fenerbahçe derbisinde attığı tek golle tamamladı.
İngiliz oyuncu, Beşiktaş ile iki sezonda toplam 50 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.1 milyon euro.