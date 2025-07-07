Ayrılık resmiyet kazandı: Beşiktaş’ta yıldız futbolcu Avusturya kampına götürülmedi

Haberin detayında, Chamberlain'in maaş ve imza parasıyla birlikte 3.2 milyon Euro'yu bulan tazminatının büyük bir bölümünü istediği vurgulanırken Beşiktaş yönetiminin ise rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.



