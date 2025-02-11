Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. AZ Alkmaar ile tarihinde 2. kez karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar avantaj için galibiyet ile dönmek istiyor. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

1 /12 Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.



2 /12 Bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı sekiz maçın hiçbirini kaybetmeyen AZ'nin (4G 4B) Avrupa kupaları tarihinde temsilcileriyle mağlubiyet almadan daha fazla karşılaştığı bir ülke yok.



3 /12 Hollanda takımlarına konuk olduğu altı Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Galatasaray (1B 5M), mağlup olmadığı tek ziyaretini bu sezon AZ ile 1-1 berabere kalarak yaptı.

4 /12 AZ, Avrupa kupalarında ilk maçını iç sahada oynadığı 26 çift ayaklı eleme turunun 24'ünde ilk karşılaşmada mağlup olmadı (14G 8B 2M).



5 /12 Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son altı çift ayaklı eleme turunda da turnuvaya veda eden Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini sonlandırmak istiyor.



6 /12 Evinde oynadığı son 35 Avrupa kupası maçının sadece ikisini kaybeden AZ (23G 10B), bu sezon çıktığı beş iç saha karşılaşması arasında sadece Galatasaray'ı mağlup edemedi (4G 1B).



7 /12 Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla şut çeken (172), beklenen gol değeri üreten (20.3 xG) ve net gol pozisyonu yakalayan (44) takım Galatasaray.



8 /12 Kariyerinde en fazla resmi maç golü attığı sezonu yaşayan Sven Mijnans (8), bu sezon 1-1 sona eren AZ-Galatasaray maçında Hollanda ekibinin tek golünü kaydeden isimdi.



9 /12 Avrupa Ligi tarihinde en fazla asist yapan (18) ve şut pası veren (184) oyuncu, Galatasaray forması giyen Dries Mertens.



10 /12 Bu sezon Avrupa Ligi'nde beş gol atan Victor Osimhen, Burak Yılmaz'dan (2012/13'te 8) bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında 6+ gole ulaşan ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.

11 /12 Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının tarihinde ön elemeler sonrası aşamalarda Fatih Terim (17) ve Şenol Güneş'in (14) ardından en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör Okan Buruk (11).

