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AZ Alkmaar - Barcelona UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

AZ Alkmaar - Barcelona UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

17:3525/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde AZ Alkmaar U19 Takımı evinde Barcelona’yı konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Bu maçın kazananı finalde temsilcimiz Trabzonspor U19 Takımı ile karşılaşacak. Peki, AZ Alkmaar - Barcelona UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte AZ Alkmaar U19 - Barcelona U19 canlı izleme linki.

UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında temsilcimiz Trabzonspor U19 ile Avusturya temsilcisi Salzburg U19 karşı karşıya geldi. Nyon şehrinde yer alan Centre sportif de Colovray'de oynanan mücadeleden Trabzonspor u19 2-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.


Temsilcimize final biletini getiren golleri 72. dakikada Yigit Kemal Turan ve 89. dakikada Boran Başkan kaydetti.


Salzburg'un tek golü 85. dakikada John Olof Mellberg'den geldi. Ayrıca Avusturya ekibi adına Oliver Lukic 39. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.


Bordo Mavililer, 28 Nisan Pazartesi günü AZ Alkmaar U19 - Barcelona U19 maçının galibiyle finalde karşılaşacak.


AZ ALKMAAR U19 - BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar U19 - Barcelona U19 maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından naklen yayınlanacak.


AZ ALKMAAR U19 - BARCELONA U19 CANLI İZLE

AZ Alkmaar U19 - Barcelona U19 maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#AZ Alkmaar U19
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#UEFA Gençlik Ligi
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