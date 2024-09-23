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Aziz Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlara seslendi

Aziz Yıldırım Fenerbahçeli taraftarlara seslendi

22:2123/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, derbi yenilgisi sonrası sosyal medyada çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, derbi yenilgisi sonrası sosyal medyada çıkan iddialar üzerine açıklama yayınladı.

"Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır."

"Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız."

"Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır."

"Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir."

#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Trendyol Süper Lig

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