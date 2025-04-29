Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aziz Yıldırım’dan çarpıcı sözler: ‘Zamanı geldiğinde açıklayacağım’

Aziz Yıldırım’dan çarpıcı sözler: ‘Zamanı geldiğinde açıklayacağım’

09:4129/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım dün akşam çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Ülker Stadyumu projesinin kendi ekibine ait olduğunu savunarak yönetime yüklendi. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, iddialara yanıt vererek projenin detaylarını savundu.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin stat projesiyle ilgili Kale Arkası'nda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı'nın tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, "Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. 

Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır" dedi.

Aziz Yıldırım yeni stadın borçlanmadan yapması gerektiğini vurgulayarak, "Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum.


Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır" ifadelerini kullandı.


Aziz Yıldırım mevcut yönetimin mali konularda yanlış açıklamalar yaptığını belirtti ve "Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stat projesiyle ilgili açıklamalara, "Stadın projesi Adnan Aksu isimli mimarın projesidir, benim çizdiğim bir proje değil. Eğer onlar aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile konuşmaları gerekir ama ilgisi yok. Adnan Aksu bizim stadımızın müellifidir, onun haberi ve isteği olmadan buraya herhangi bir proje yapılamaz" cevabını verdi.


#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Hamdi Akın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı: OGM başvuru sonuç sorgulama ekranı...