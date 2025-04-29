Aziz Yıldırım’dan çarpıcı sözler: ‘Zamanı geldiğinde açıklayacağım’

Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stat projesiyle ilgili açıklamalara, "Stadın projesi Adnan Aksu isimli mimarın projesidir, benim çizdiğim bir proje değil. Eğer onlar aynı proje olduğunu iddia ediyorlarsa Adnan Aksu ile konuşmaları gerekir ama ilgisi yok. Adnan Aksu bizim stadımızın müellifidir, onun haberi ve isteği olmadan buraya herhangi bir proje yapılamaz" cevabını verdi.



