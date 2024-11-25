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Babasının eski takımına 30 sayı attı: Genç yıldızdan kariyer rekoru

Babasının eski takımına 30 sayı attı: Genç yıldızdan kariyer rekoru

17:2425/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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NBA’de Memphis Grizzlies dün akşam evinde Chicago Bulls’u konuk etti. Karşılaşma Memphis Grizzlies’in 142-131’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Phil Jackson yönetimindeki Michael Jordanlı efsane takım Chicago Bulls'un unutulmaz yıldızlarından Scottie Pippen'ın oğlu, Scotty Maurice Pippen Jr. dün oynanan maçta kariyer rekoru kırdı. Detaylar haberimizde.

Scotty Maurice Pippen Jr.'ın formasını giydiği Memphis Grizzlies, dün deplasmanda Chicago Bulls karşısına çıktı.


Memphis Grizzlies'ın 142-131 kazandığı maçta Pippen Jr, 30 sayı atarak kariyerinin en yüksek sayı istatistiğini yakaladı.


1.85 boy ve 24 yaşındaki genç guard, ayrıca 10 asist ve 2 ribaundla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.


NBA'de bu sezon 9 Kasım'da oynanan maçta da Memphis Grizzlies, Washington Wizards'ı 128-104 yenerken Scotty Pippen Jr., 11 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performansla triple double yaparak NBA tarihinde babasının ardından triple double yapma başarısı gösteren ilk oyuncu da olmuştu.


Hall of Fame'e seçilme başarısı gösteren eski NBA oyuncusu Scottie Pippen ile televizyon yıldızı Larsa Pippen'in oğlu olan Scotty Maurice Pippen Jr NBA'de bu sezonki son 5 maçta ortalama 26 dakika süre alarak 13,4 sayı ortalaması yakaladı.

#NBA
#Memphis Grizzlies
#Chicago Bulls
#Phil Jackson

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