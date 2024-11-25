Babasının eski takımına 30 sayı attı: Genç yıldızdan kariyer rekoru

NBA'de bu sezon 9 Kasım'da oynanan maçta da Memphis Grizzlies, Washington Wizards'ı 128-104 yenerken Scotty Pippen Jr., 11 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performansla triple double yaparak NBA tarihinde babasının ardından triple double yapma başarısı gösteren ilk oyuncu da olmuştu.



