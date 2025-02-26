İspanya Kral Kupası Yarı final ilk maçında Barcelona evinde Atletico Madrid’i konuk etti. 8 gollü nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı. Rövanş maçı 2 Nisan'da Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak. Barcelona - Atletico Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Atletico Madrid, Alvarez'in ilk dakikada kaydettiği golle Barcelona karşısında öne geçti. 6. dakikada topu ağlarla buluşturan Griezmann farkı 2'ye çıkardı.
19. dakikada fileleri havalandıran Pedri skoru 2-1 yaparken Cubarsi 21. dakikada kaydettiği golle Barcelona'ya beraberliği getirdi. 41. dakikada sahneye çıkan Martinez golüyle Barcelona'yı Atletico Madrid karşısında 3-2 öne geçirdi. Soyunma odasına da 3-2'lik skorla gidildi.
Lewandowski 74. dakikada durumu 4-2 yapan golü kaydetti. 84. dakikada topu ağlarla buluşturan Llorente golüyle farkı 1'e indirdi. Atletico Madrid pes etmedi. 90+3. dakikada fileleri havalandıran Sörloth maçın skorunu belirledi.
Barcelona ile Atletico Madrid 8 gollü maçta 4-4 berabere kaldı. Eşleşmenin galibini belirleyecek rövanş maçı 2 Nisan'da Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak. İşte özet…
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Atletico Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.