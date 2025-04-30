BARCELONA - INTER CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona evinde Inter’ı konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’da başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Lig yolunu 19 puanla ikinci sırada tamamlayan Barcelona son 16 turunda Benfica'yı, çeyrek finalde ise Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale ulaştı. Lig yolunda Barcelona ile eşit puan toplayan Inter ardından Feyenoord ve Bayern Münih'i eleyerek yarı finale ulaştı. Barcelona - Inter maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, Inter'i konuk ediyor.



2 /8 Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.



3 /8 Lig yolunu 19 puanla ikinci sırada tamamlayan Barcelona son 16 turunda Benfica'yı, çeyrek finalde ise Borussia Dortmund'u eleyerek yarı finale ulaştı. Katalan devi turnuvada şu ana kadar çıktığı 12 maçın 9'unu kazanırken Monaco ve Dortmund'a karşı yenildi, Atalanta'yla ise berabere kaldı.

4 /8 Lig yolunda Barcelona ile eşit puan toplayan Inter ardından Feyenoord ve Bayern Münih'i eleyerek yarı finale ulaştı. İtalyan ekibi turnuvada tek yenilgisini Leverkusen karşısında yaşarken Bayern Münih ve Manchester City karşısındaki birer beraberliği dışında çıktığı diğer 9 maçtan galip ayrıldı.



5 /8 İki takım Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2022-23 sezonunun grup aşamasında eşleşti. İtalya'daki maçı tek golle Inter kazanırken İspanya'daki karşılaşma 3-3 bitmişti.



6 /8 Yarı finaldeki dev eşleşmenin rövanş karşılaşması 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.



7 /8 BARCELONA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Barcelona - Inter maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

