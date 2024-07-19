Barış Alper Yılmaz İngiltere'de: İşte görüşeceği takımlar

Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla başarılı bir sezona imza atan Barış Alper Yılmaz, önemli kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Genç yıldız, transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye uçtu.

1 / 9 Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, son iki sezonda sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

2 / 9 A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan genç yıldız, turnuvaya damga vuran isimlerden olmuştu.

3 / 9 Barış Alper Yılmaz'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

4 / 9 Sarı-kırmızılıların gözde ismi, sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere'de olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı.

5 / 9 İngiliz basınından HITC de oyuncunun transfer görüşmeleri için Ada'ya geldiğini duyurdu.

6 / 9 Sitede yer alan haberde Barış Alper'in, Arsenal ve Tottenham'la görüşebileceği ifade edildi.

7 / 9 24 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla toplamda 55 maça çıkmıştı.



8 / 9 Barış Alper bu maçlarda 7 gol atarken 22 de asist yapmıştı.

