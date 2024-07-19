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Spor

Barış Alper Yılmaz İngiltere'de: İşte görüşeceği takımlar

16:06 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 16:31 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla başarılı bir sezona imza atan Barış Alper Yılmaz, önemli kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Genç yıldız, transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye uçtu.

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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, son iki sezonda sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan genç yıldız, turnuvaya damga vuran isimlerden olmuştu.

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Barış Alper Yılmaz'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Sarı-kırmızılıların gözde ismi, sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere'de olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı.

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İngiliz basınından HITC de oyuncunun transfer görüşmeleri için Ada'ya geldiğini duyurdu.

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Sitede yer alan haberde Barış Alper'in, Arsenal ve Tottenham'la görüşebileceği ifade edildi.

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24 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla toplamda 55 maça çıkmıştı.


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Barış Alper bu maçlarda 7 gol atarken 22 de asist yapmıştı.


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Genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#İngiltere
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