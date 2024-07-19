Barış Alper Yılmaz İngiltere'de: İşte görüşeceği takımlar

Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla başarılı bir sezona imza atan Barış Alper Yılmaz, önemli kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Genç yıldız, transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye uçtu.
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, son iki sezonda sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda da yer alan genç yıldız, turnuvaya damga vuran isimlerden olmuştu.
Barış Alper Yılmaz'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Sarı-kırmızılıların gözde ismi, sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere'de olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı.
İngiliz basınından HITC de oyuncunun transfer görüşmeleri için Ada'ya geldiğini duyurdu.
Sitede yer alan haberde Barış Alper'in, Arsenal ve Tottenham'la görüşebileceği ifade edildi.
24 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla toplamda 55 maça çıkmıştı.
Barış Alper bu maçlarda 7 gol atarken 22 de asist yapmıştı.
Genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.