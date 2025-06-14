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Barış Alper Yılmaz tercihini yaptı! Gitmek istediği takımı yönetime bildirdi

Barış Alper Yılmaz tercihini yaptı! Gitmek istediği takımı yönetime bildirdi

09:3614/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın öne çıkan oyuncularından Barış Alper Yılmaz, transferin de gözdesi konumunda. Başarılı oyuncu ise gitmek istediği takımı belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi netleşiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, West Ham United ve Everton'dan da teklif alan milli futbolcu tercihini Bundesliga'dan yana kullandı.


Barış Alper Yılmaz'ın Leipzig'in ilgisine yanıt verdiği ve Alman ekibinde forma giymek istediğini yönetime bildirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar daha önce Leipzig'in 18 milyon Euro'luk teklifini reddetmişti. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 30 milyon Euro'luk bonservis hedefi var.

Sarı-kırmızılıların ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından da yüzde 15 pay isteyeceği belirtildi. 

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