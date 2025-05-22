Barış Alper Yılmaz'ın bonservisiyle dünya yıldızı alınacak

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimali bulunan sarı-kırmızılılarda, alternatif oyuncu belirlendi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonda da zirvedeki yerini korumak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasında yer alacak sarı-kırmızılı ekip, güçlü bir kadro kurmak isterken transfer çalışmaları da başladı.
Takımın yıldız ismi Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmazken hücum hattındaki bir diğer önemli isim Barış Alper Yılmaz Avrupa ekiplerinin radarında.
Takımın yıldız ismi Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmazken hücum hattındaki bir diğer önemli isim Barış Alper Yılmaz Avrupa ekiplerinin radarında.
Sezon başında Premier Lig'den Nottingham Forest'ın, ara transferde ise West Ham United'ın kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki futbolunun olası ayrılık ihtimaline karşı plan da netleşti.
Sarı-kırmızılılar 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Barış Alper'le yollarını ayırması halinde transferde kendi rekorunu egale edecek. Daha önce Sacha Boey, 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e imza atmıştı.
Haberde, Galatasaray'ın Inaki Williams'ı Barış Alper Yılmaz'ın yerine düşündüğü belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenen Williams'ın Athletic Bilbao'daki kontratı 2028'te sona eriyor. Williams, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 2019'da 50 milyon Euro ile ulaşmıştı.
Bu sezon Athletic Bilbao'da 49 maça çıkan Williams, 11 gol ve 9 asist kaydetti. İspanya'da Pamplona altyapısında yetişen deneyimli oyuncu, 2012'de Athletic'e transfer olmuş ve 3 yıl sonra A takıma yükseldi.