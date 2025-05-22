Barış Alper Yılmaz'ın bonservisiyle dünya yıldızı alınacak

Haberde, Galatasaray'ın Inaki Williams'ı Barış Alper Yılmaz'ın yerine düşündüğü belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenen Williams'ın Athletic Bilbao'daki kontratı 2028'te sona eriyor. Williams, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 2019'da 50 milyon Euro ile ulaşmıştı.



