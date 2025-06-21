Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir’in yeni kralı İtalya’dan rekor bedelle geliyor

Başakşehir’in yeni kralı İtalya’dan rekor bedelle geliyor

13:3021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in iddialı ekiplerinden RAMS Başakşehir, transfer piyasasını altüst eden bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. İtalya Serie A devi Roma’nın 29 yaşındaki gol makinesi, turuncu-lacivertlilerle anlaşma sağlamaya çok yakın. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, forvet transferinde sona yaklaştı. Krzysztof Piatek'le yollarını ayıran Başakşehir, yeni golcüsünü İtalya Serie A'da buldu.


Serie A takımlarından Roma, deneyimli golcüsü Eldor Shomurodov'un ayrılığına onay verdi.


La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde transferin tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.


Habere göre Başakşehir, bu transfer için Roma'ya 8-10 milyon arasında bir bonservis bedeli ödeyecek.


Transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapacak.


Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki santrfor, 7 gol ve 5 asist kaydetti.


Eldor Shomurodov, kariyerinde daha önce Mashal, Bunyodkor, Rostov, Genoa, Spezia ve Cagliari formalarını da giymişti.

#Süper Lig
#Başakşehir
#Eldor Shomurodov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM 2025 YKS tercih takvimi