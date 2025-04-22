Başkan Ali Koç kriz toplantısında dert yandı: 'Yeter artık'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı laciverli takımda yapılan toplantı sonrasında, Başkan Ali Koç'un , Mourinho'dan dert yandığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in bitimine sayılı haftalar kala sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Bu mücadele sonrasında kulüpte bir toplantı yapıldı.
Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho'dan dert yandığı iddia edildi.
Fotomaç'ın Takvim'den derlediği habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıda, "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Ali Koç'un skor kadar kızdığı bir konunun da tecrübeli hocanın skor 3-2'yken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'i oyuna alması olduğu ifade edildi.