Batuhan Karadeniz'den Fenerbahçeli oyuncuya flaş sözler: Futbolcu değilsin

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olduğu maçı değerlendiren Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı topa tuttu. Mert Hakan'a "Futbolcu değilsin" diyen Karadeniz, sosyal medyada gündem olan ifadeler kullandı. İlk 11 YouTube hesabında konuşan Batuhan Karadeniz'in Mert Hakan Yandaş'la ilgili sözleri şu şekilde:
"Kalkmışsın şampiyonluk için en önemli deplasmanlarından birinde yeni gelen teknik direktörüne, 'Geçen sene burada balık tutmuştuk' diyorsun."
"Senin amacın futbol oynamak değil. Senin amacın kaos yaratmak."
"Mert Hakan efendi, sahaya giriyorsun 5 tane top geliyor 4'ünü kaybediyorsun. Niye, avarelsin çünkü futbolcu değilsin ki. Futbolcu bir kimliğin yok. İşin gücün ortalığı karıştırmak."
"Takım kaptanı değil misin sen? İki tane genç oyuncuya söylesene bir şeyler. Söyleyemezsin çünkü kendin yapmıyorsun ki. Adam sana dönse dese ki; 'Abi sen ne yapıyorsun?', ben hırlıyorum dersin."
"Fenerbahçe Kulübü'nün kaptanına bak; Mert Hakan Yandaş. Yakışır mı koskoca Fenerbahçe Kulübü'ne böyle kaptan?"