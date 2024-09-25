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Benfica Başkanı’ndan Beşiktaşlı yıldız hakkında çarpıcı açıklama: ‘En olağanüstü oyunculardan biri’

Benfica Başkanı’ndan Beşiktaşlı yıldız hakkında çarpıcı açıklama: ‘En olağanüstü oyunculardan biri’

17:0325/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak. Benfica Başkanı Rui Costa kritik maç öncesinde Beşiktaşlı yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'a transfer olan Joao Mario ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.


Rui Costa, "Futbolda tanıdığım en olağanüstü oyunculardan, en iyi adamlardan biriydi.


Bize çok şey kattı. Şampiyonluk kazandığımız yılda çok etkili oldu ama bağ kopmuştu. 

Hem biz hem de Mario yollarımızı ayırmanın daha iyi olacağını anladık.


Ortada bir şeylerin koptuğu açıkça görülüyordu." ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ta bu sezon 2 maça çıkan Portekizli futbolcu 1 asist yaptı.

#UEFA Avrupa Ligi
#Rui Costa
#Joao Mario

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