Trendyol Süper Lig 29. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu maç öncesinde TFF’ye yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Öte yandan maçı hakem Halil Umut Meler’in yöneteceğine dair iddialar gündeme geldi. TFF’den kritik derbi öncesi hakem açıklaması geldi. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçını yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar.
Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı konuk edecek.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in görev alması sonrası TFF'nin ligin kalan kısmı ve Türkiye Kupası'nda oynanacak derbiler için vereceği yabancı hakem kararı merak konusu olmuştu.
Beşiktaş, 29 Mart'ta Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini açıkladı.
Kavak açıklamasında, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.