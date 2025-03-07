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Beşiktaş Semih Kılıçsoy’un bonservisini belirledi: İlk talip Premier Lig’den!

Beşiktaş Semih Kılıçsoy’un bonservisini belirledi: İlk talip Premier Lig’den!

12:447/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, genç yıldızı Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi. 19 yaşındaki futbolcuya ilk talip Premier Lig’den çıktı. Yaz transfer sezonunda oyuncunun transferi için ilk temasın sağlanması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, İngiliz ekibinin radarına girdi. Ola Gunner Solskjaer'in özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı Semih Kılıçsoy, Newcastle United'ın yeniden radarına girdi. 

NEWCASTLE ÇALIŞMALARA BAŞLADI


Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.


SEZON BAŞINDA TEKLİF ETMİŞLERDİ


Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.


PERFORMANSI


Bu sezon siyah beyazlı formayla 36 maçta forma giyen Semih, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.


#Semih Kılıçsoy
#Beşiktaş
#Premier Lig

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