Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık'ın hayali gerçek oldu

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ikamet eden, 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı hale gelen Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık'ın siyah-beyazlı takımla bir araya gelme hayali gerçek oldu.

1 /12 Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalan Zafer Altınışık'ın hayali gerçek oldu.

2 /12 Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın desteği ve Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil’in girişimleriyle İstanbul’a gelen Zafer Altınışık, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla buluştu.

3 /12 Ole Gunnar Solskjaer’in ismi yazılı Beşiktaş forması hediye ettiği Zafer Altınışık, futbolcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

4 /12 Öte yandan, Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisi Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu, Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil’e ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

5 /12 Beşiktaş JK'nin sitesi ve sosyal medya hesaplarından buluşmanın görüntüleri paylaşıldı.

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