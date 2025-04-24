Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık'ın hayali gerçek oldu

Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık'ın hayali gerçek oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:5824/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ikamet eden, 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı hale gelen Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık'ın siyah-beyazlı takımla bir araya gelme hayali gerçek oldu.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç kalan Zafer Altınışık'ın hayali gerçek oldu.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın desteği ve Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil’in girişimleriyle İstanbul’a gelen Zafer Altınışık, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla buluştu.

Ole Gunnar Solskjaer’in ismi yazılı Beşiktaş forması hediye ettiği Zafer Altınışık, futbolcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Öte yandan, Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisi Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu, Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil’e ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş JK'nin sitesi ve sosyal medya hesaplarından buluşmanın görüntüleri paylaşıldı.

#Afyonkarahisar
#Kızılören
#Beşiktaş
#Zafer Işık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler