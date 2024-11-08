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Beşiktaş ve Galatasaray kazandı! İşte UEFA ülke puanında son durum

Beşiktaş ve Galatasaray kazandı! İşte UEFA ülke puanında son durum

09:588/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Galatasaray, 4. hafta maçlarını kazandı, Fenerbahçe kaybetti. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise bu hafta ilk puanını aldı. Peki, UEFA ülkeler puanında son durum ne? İşte yanıtı...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş, sahasında ağırladığı Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 yenerken Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir de 2-2 biten maçta bu hafta, Kopenhag deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardı.

Temsilcilerimizin aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte son durum...

1- İNGİLTERE: 94.303

2- İTALYA: 83.606

3- İSPANYA: 77.989

4- ALMANYA: 75.535

5- FRANSA: 63.236

6- HOLLANDA: 58.566

7- PORTEKİZ: 54.016

8- BELÇİKA: 47.200

9- ÇEKYA: 41.050

10- TÜRKİYE: 39.100

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Başakşehir
#Fenerbahçe
#UEFA

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