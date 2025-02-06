Beşiktaş’a Benfica’dan sürpriz transfer: Kiralık olarak geliyor

Beşiktaş’ta ara transfer sezonunda sağ ve sol kanat arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılarda Benfica’da forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız gündeme geldi. Oyuncunun transferi için ilk teklif yapıldı. Benfica yönetiminin kiralama teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş, Benfica'nın Bruma'yı kiralamasının ardından bir diğer kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u 6 aylık kiralamak istiyor.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre bu sezon Portekiz ekibinden önce Rafa Silva'yı sonra da Joao Mario'yu alan siyah-beyazlılar, milli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık istedi.
Portekiz ekibi de oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
20 yaşındaki sol kanatın Ole Gunnar Solskjaer gibi Norveçli olması Beşiktaş için bir avantaj olabilir.
Andreas Schjelderup bu sezon Benfica ile 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
Andreas Schjelderup