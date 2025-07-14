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Beşiktaş’ın kayıp yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor

Beşiktaş’ın kayıp yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor

10:2714/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Beşiktaş’ın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş’i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarında rotasını Beşiktaş'a çevirdi.


Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.


Sağ kanat oyuncusu, 22 Temmuz 2024 tarihinde Fatih Karagümrük'ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.


23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyerken 16 maçta üç gol, iki asist ile oynadı. 

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