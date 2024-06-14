Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Ryan Kent yanıtı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi. Hollandalı teknik adam, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Van Bronckhorst, Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent'le ilgili de konuştu.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Düzenlenen imza töreninde konuşan Hollandalı teknik adam, merak edilen Ryan Kent sorusuna da yanıt verdi.
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR AN"
"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum."
"Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum."
"Feyenoord, Barcelona, Rangers ve Arsenal'de hedefimiz hep şampiyonluktu. Tek bildiğim şey bu: Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak."
"Semih Kılıçsoy, Beşiktaş akademisinin bir örneği. Genç futbolcularımız bizim için çok önemli olacak. A takıma çıkacak oyuncularımız konusunda heyecanlıyım."
Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Ryan Kent sorusunu cevaplayan Van Bronckhorst, sözlerine şöyle devam etti:
"Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni, gelecek - gidecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla göremeyeceksiniz. Bu konuyu Friedel ve yönetim içerisinde tutmaya çalışacağız."