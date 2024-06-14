Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Ryan Kent yanıtı

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR AN"





﻿"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum."