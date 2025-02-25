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Keny Arroyo siftah yaptı

Keny Arroyo siftah yaptı

15:4925/02/2025, mardi
G: 25/02/2025, mardi
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Türkiye Kupası'nda attı. Keny Arroyo'nun Antalyaspor'a attığı golü haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlıların, Ekvador ekibi Independiente'ten renklerine bağladığı Keny Arroyo, mücadeleye ilk 11'de başladı.

19 yaşındaki futbolcu, Arthur Masuaku'nun asistinde boş kaleye pozisyonda topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Keny Arroyo böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Trabzonspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alan Ekvadorlu futbolcu, Eyüpspor karşısında ise 76. dakikada Joao Mario’nun yerine oyuna dahil olmuştu.

İşte Keny Arroyo'nun Beşiktaş'taki ilk golü

#Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Keny Arroyo

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