Beşiktaş'ın yıldızından olay çıkış! "Sergen Yalçın varsa ben yokum"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 yendi. Mücadele sonrası siyah-beyazlı takımla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'a yakınlığı ile bilinen Socrates Dergi yorumcusu Övünç Özdem, Rafa Silva ile ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı.
Özdem, "Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki ilişki tamamen kopmuş durumda. Rafa Silva, Sergen Yalçın görevde olduğu sürece Beşiktaş forması giymek istemiyor. Yalanlarlarsa saygı duyarım ama bu bilgi bende var." ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Antalyaspor deplasmanına götürülmemişti.