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Beşiktaş'ta ilk bomba patlıyor: Vincenzo Italiano'nun istediği yıldız ortaya çıktı

Beşiktaş'ta ilk bomba patlıyor: Vincenzo Italiano'nun istediği yıldız ortaya çıktı

13:417/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'la iki yıllık sözleşmeye imzayı atan teknik direktör Vincenzo Italiano, yönetime ilk transfer talebini iletti. İtalyan çalıştırıcının, Bologna'da birlikte çalıştığı yıldız ismi siyah-beyazlı takımda görmek istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, yönetimle yaptığı görüşmelerde transfer konusunda önemli taleplerde bulunduğu belirtildi.

Takvim'in haberine göre; 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Bologna forması giyen eski öğrencisi Riccardo Orsolini'nin transfer edilmesini istedi.

Deneyimli çalıştırıcının, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun takıma önemli katkı sağlayacağını ifade ettiği bildirildi.

Haberde, Orsolini'nin de yeniden Vincenzo Italiano ile birlikte çalışmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Geride kalan sezonda Bologna formasıyla 51 resmi maça çıkan İtalyan kanat oyuncusu, 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Serie A ekiplerinin de yakından takip ettiği Riccardo Orsolini'nin Bologna ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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