Beşiktaş'ta kritik toplantı! Serdal Adalı ile Sergen Yalçın bir araya geliyor

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı harekete geçti. Adalı'nın, teknik direktör Sergen Yalçın'la toplantı kararı aldığı öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam oynayacağı Antalyaspor maçından galip ayrılarak hem kötü gidişata son vermek hem de milli araya moralli girmek istiyor.
Siyah beyazlılarda yönetim ve teknik heyetin Antalya deplasmanından sonra, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelere odaklanacağı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ve transfer komitesiyle hafta başında bir araya gelecek ve ocak ayındaki transferler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Siyah beyazlı teknik adamın, hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilecek bir futbolcu profili üzerinde durduğu ve ayrıca savuma için de bir takviye istediği ileri sürüldü.
Olası bir ayrılık halinde hücum bölgesine de bir transfer yapılması gündeme gelecek. Haber detayında, yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah beyazlıların Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollarını ayırabileceği de ifade edildi.