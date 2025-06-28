Beşiktaş'ta Osayi-Samuel krizi: "Transferi durdurma kararı aldık"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün görüşmeler için İstanbul'a geleceği açıklanan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel'in transferinde pürüz çıktığını duyurdu. İşte sebebi...
Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı, dün İstanbul'a geleceği belirtilen Bright Osayi-Samuel'in transferinde pürüz çıktığını açıkladı.
Adalı, Nijeryalı futbolcunun babasının göstermiş olduğu tavırlar nedeniyle transferi durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
'Durdurma kararı aldık'
"Bright Osayi-Samuel’in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlara uyarsa gelir. Aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla yıllık 1.9 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.