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Beşiktaş'ta Osayi-Samuel krizi: "Transferi durdurma kararı aldık"

Beşiktaş'ta Osayi-Samuel krizi: "Transferi durdurma kararı aldık"

18:4028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün görüşmeler için İstanbul'a geleceği açıklanan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel'in transferinde pürüz çıktığını duyurdu. İşte sebebi...

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı, dün İstanbul'a geleceği belirtilen Bright Osayi-Samuel'in transferinde pürüz çıktığını açıkladı.

Adalı, Nijeryalı futbolcunun babasının göstermiş olduğu tavırlar nedeniyle transferi durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

'Durdurma kararı aldık'

"Bright Osayi-Samuel’in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlara uyarsa gelir. Aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla yıllık 1.9 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.


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