Beşiktaş'ta son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Kayserispor maçına ilk 11'de başlaması beklenen isim, rahatsızlığı nedeniyle bu akşam takımını yalnız bırakacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında bu akşam saat 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek.
Siyah-beyazlı takımın kadrosunda maça saatler kala bir değişiklik yaşandı.
Yayıncı kuruluşun aktardığı habere göre karşılaşmaya sağ bekte başlaması beklenen Jonas Svensson, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Svensson'un sakatlığı sonrası sağ kanatta oynaması planlanan Milot Rashica, bek bölgesine çekilecek.
Rashica'nın yerine ise yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Joao Mario'nun oynaması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Al Musrati sakatlığı, Arthur Masuaku da kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek.