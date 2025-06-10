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Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık talebi: ‘Bonservisimi verin ayrılayım’

Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık talebi: ‘Bonservisimi verin ayrılayım’

14:5410/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu yönetime ayrılmak istediğini iletti.

Beşiktaş'ta yönetimin, ligin son haftasında oynanan Bodrum FK maçı sonrası "İsteyen gidebilir" şeklindeki mesajına oyunculardan cevap gelmeye başladı.


2023-2024 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya 10 milyon euro bedel ile Beşiktaş'a katılan Ernest Muci, gösterdiği performansından ziyade hedef olduğu prostestolarla gündeme geldi.

Menajerleri aracılığıyla yönetime mesaj yollayan Ernest Muci, "İstenmediğim yerde kalmak istemem. Bonservisimi verin ayrılayım" ifadelerini kullandı.


Beşiktaş yönetimi, Arnavut milli oyuncuya 12 milyon euro bonservis getirmesi halinde ayrılabileceğini iletti.

Siyah-beyazlı ekipte 38 maça çıkan Arnavut futbolcu, 7 gol ve 4 asist kaydetti.


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