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Beşiktaş'tan Sörloth açıklaması

Beşiktaş'tan Sörloth açıklaması

17:204/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta Alexander Sörloth iddiaları büyük heyecana neden oldu. Siyah-beyazlı kulüpten Norveçli futbolcuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı.

Siyah-beyazlıların Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth ile anlaştığı, İspanyol ekibiyle de kiralık transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü iddia edilmişti.

Büyük heyecana neden olan Sörloth haberleri üzerine Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth’la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gol atarken 2 de asist yaptı.

#Beşiktaş
#Alexander Sörloth
#Atletico Madrid

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