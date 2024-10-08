"Bir daha yürüyemez" demişlerdi: 400'üncü Süper Lig maçına çıktı

Süreçte yaşadıklarını Antalyaspor'un sosyal medya hesabında anlatan Sarı, “16 yaşımdayken kötü bir anı oldu benim için. Ayağımdan bir darbe aldım, diyelim. Ondan sonraki dönem benim için hem negatif hem pozitif oldu. Hastaneye gittiğimiz zaman babam ve annem doktorla konuştuklarında ben de oradaydım. Doktor babama 'Çocuk bir daha yürüyemeyecek' dedi. Yürüyemezsem hayatım nasıl devam edecek, diye düşündüm. İlk defa annemle babamın gözyaşı döktüğünü gördüm" dedi.