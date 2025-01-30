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Bonservisi ile gönderilmişti! İkinci kez Fenerbahçe'ye dönüyor

Bonservisi ile gönderilmişti! İkinci kez Fenerbahçe'ye dönüyor

10:4330/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
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Süper Lig'de kalan maçlara iddialı bir kadro ile çıkmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi ile gönderdiği genç futbolcusunu yeniden renklerine bağlama kararı aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler transferde şimdi de yerli isimlere yönelme karar aldı.

Milan Skriniar, Diego Carlos ve son olarak Anderson Talisca'yı kadrosuna katan yönetim, sürpriz bir oyuncu için devreye girdi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, Melih Bostan için temaslara başladı.

Yönetim, yaz transfer döneminde TÜMOSAN Konyaspor'a bonservisiyle yolladığı 20 yaşındaki santrforu geri isteme kararı verdi.

Bu kararda UEFA'ya tur atlanması durumunda alt yapıdan çıkan 4. oyuncu bildirme durumunun etken olduğu iddia edildi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da kadroda güçlü rotasyon için Melih'in geri dönmesine onay verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen futbolcu Eskişehir'de bir dönem kiralık oynadıktan sonra Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne imza atmış, daha sonra sarı lacivertlilere geri dönmüştü.

Transfer gerçekleşirse Melih Bostan, ikinci kez İstanbul ekibinden ayrılıp tekrar çubuklu formayı terletecek.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Melih Bostan

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